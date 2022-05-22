بدء الاكتتاب على شراء بذار البطاطا للأصناف المحلية بالسويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء بفتح باب الاكتتاب أمام المزارعين لشراء بذار البطاطا للأصناف المحلية للعروة الخريفية للموسم المقبل.

وذكرت مديرة فرع المؤسسة المهندسة سلاف السعد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الاكتتاب يستمر لغاية السادس عشر من الشهر القادم ويتم وفقاً للترخيص الزراعي ويتطلب دفع عربون اكتتاب مقداره 500 ألف ليرة للطن الواحد يتم دفعه نقداً.

وأوضحت السعد أن البذار المفتوح باب الاكتتاب على شرائها من نتاج المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا من مرتبة ايليت.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء وضع خلال الموسم الحالي خطة لإنتاج نحو 150 طناً من بذار البطاطا المزروعة ضمن البيوت الشبكية.

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