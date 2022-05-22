موسكو: ندرس إمكانية مبادلة معارض أوكراني معتقل بأسرى أوكرانيين

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن موسكو تدرس إمكانية تبادل السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المحتجز من قبل النظام الأوكراني بأسرى أوكرانيين.

ونقلت وكالة انترفاكس عن سلوتسكي قوله اليوم ندرس إمكانية مبادلة ميدفيدشوك بأسرى من جنود القوات الأوكرانية أو كتيبة آزوف المتطرفة كما عرض النظام الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن اعتقال قواته للمعارض ميدفيدشوك رئيس حزب “المنصة المعارضة من أجل الحياة” سعيا لمبادلته بأسرى أوكرانيين لدى القوات الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency