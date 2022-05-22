SCS-NET

موسكو: ندرس إمكانية مبادلة معارض أوكراني معتقل بأسرى أوكرانيين

2022-05-21

موسكو-سانا

أعلن رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن موسكو تدرس إمكانية تبادل السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المحتجز من قبل النظام الأوكراني بأسرى أوكرانيين.

ونقلت وكالة انترفاكس عن سلوتسكي قوله اليوم ندرس إمكانية مبادلة ميدفيدشوك بأسرى من جنود القوات الأوكرانية أو كتيبة آزوف المتطرفة كما عرض النظام الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن اعتقال قواته للمعارض ميدفيدشوك رئيس حزب “المنصة المعارضة من أجل الحياة” سعيا لمبادلته بأسرى أوكرانيين لدى القوات الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الدوما: أوكرانيا أنشأت نظاماً إلكترونياً للتجسس البيولوجي

موسكو-سانا أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا اليوم أن أوكرانيا أنشأت نظاماً إلكترونياً …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved