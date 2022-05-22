مظاهرات في اسطنبول احتجاجاً على حكم بسجن معارضة لنظام أردوغان

أنقرة – سانا

تظاهر آلاف الأتراك في مدينة اسطنبول اليوم احتجاجاً على قرار للنظام التركي بسجن المسؤولة في حزب الشعب الجمهوري المعارض جنان كفتانجي أوغلو.

وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين احتشدوا في حي مالتيبي وسط المدينة ونددوا بقرارات محاكم نظام رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية بكم أفواه المعارضين لسياساته ومنها قرار إدانة جنان والحكم بسجنها مدة تقرب من خمس سنوات.

يذكر أن جنان ترأس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول.

ويواصل نظام أردوغان حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية تحت ذرائع مختلفة حيث اعتقل على مدى السنوات الماضية عشرات آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين فضلاً عن فصل نحو 150 ألفاً من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى أو إيقافهم عن العمل.

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