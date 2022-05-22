ضابط أمريكي سابق: واشنطن تكرر بأوكرانيا أخطاءها في أفغانستان

واشنطن-سانا

أكد المحلل والضابط السابق في المخابرات الأمريكية “سكوت ريتر” أن بلاده تكرر في أوكرانيا الخطأ الذي ارتكبته في أفغانستان بإرسالها أموالاً إلى كييف دون خطة واضحة وفهم لما يحدث.

ونقل موقع آر تي الروسي عن ريتر قوله: “إن تسرع الإدارة الأمريكية بتوفير عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة أوكرانيا يذكرنا بأن واشنطن تكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى الفشل الذريع في أفغانستان والحديث هنا يدور حول عدم القدرة على تقييم الأحداث بشكل مناسب في أوكرانيا”.

وأضاف ريتر: “إن المسؤولين الأمريكيين كونوا صورة خاطئة لأوكرانيا على أنها حصن شجاع ونبيل للحرية والديمقراطية وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الواقع حيث تعد أوكرانيا المعاصرة واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع قانون لتقديم مساعدة لأوكرانيا تبلغ نحو 40 مليار دولار.

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