استهداف قاعدة عسكرية للنظام التركي قرب الموصل

بغداد-سانا

تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للنظام التركي قرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم صاروخي اليوم.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني قوله إن “قاعدة زليكان التي تتمركز فيها قوات تركية قرب الموصل تعرضت لاستهداف بالصواريخ”.

وكانت القاعدة ذاتها تعرضت لهجوم صاروخي مماثل في نيسان الماضي.

وأقدمت قوات النظام التركي أواخر عام 2015 على انتهاك حرمة الأراضي العراقية والتمركز في منطقة بعشيقة القريبة من الموصل وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية عدواناً على العراق وانتهاكا لسيادته وخرقا لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency