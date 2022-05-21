الدفاع الروسية: نظام كييف قتل مدنيين لتنفيذ استفزاز جديد وتشويه سمعة الجيش الروسي

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جماعات متطرفة وقوات أوكرانية قصفت مباني سكنية وقتلت وجرحت مدنيين في مدينة نيكولايفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية لتنفيذ استفزاز جديد وتشويه سمعة الجيش الروسى.

وقال رئيس مركز ادارة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في بيان اليوم:”نفذ نظام كييف في قرية نيكولايفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية استفزازا جديدا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية حيث استهدف مقاتلو الكتائب القومية المتطرفة وقوات مسلحة أوكرانية مباني سكنية بالمدفعية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين”.

وكشف ميزينتسيف عن قيام مراسلي نيويورك تايمز والصحفيين الأوكرانيين المرافقين للمتطرفين بالتقاط صور ومقاطع فيديو للضربات ونتائجها التي نفذتها وحدات تزعم أنها روسية.

وأضاف ميزينتسيف:”نحذر ما يسمى الغرب المتحضر من أنه من المقرر نشر هذه الأعمال الكاذبة وغيرها من قبل سلطات كييف على نطاق واسع في وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت في المستقبل القريب”.

وشدد ميزينتسيف على أن مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات الأوكرانية تظهر مرة أخرى اللا مبالاة الكاملة لمصير المدنيين في أوكرانيا.