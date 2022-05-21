إخماد حريق اندلع في أحراج قرية بيت الجبل بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع فرق دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس حريقاً اندلع مساء اليوم في أحراج قرية بيت الجبل على الحد الفاصل بين قريتي بيت عليان والنقيب بريف طرطوس.

وأوضح قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل لافتاً إلى أن الحريق كان بعيداً عن المنازل ولم تعد هناك أي خطورة.

وأشار شما إلى أن سرعة الاستجابة والوصول السريع لفرق الإطفاء ساهم بالسيطرة على الحريق رغم وجود الرياح.

بدوره رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس الدكتور فادي ديوب قال: إن فرق الإطفاء لم تواجه صعوبة في الوصول إلى الحريق بسبب وجود طريق على الرغم من كون المنطقة جبلية لافتاً إلى أنه سيتم حصر المنطقة المتضررة في وقت لاحق.

غرام محمد