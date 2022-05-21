ماهي توصيات المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث العلمية الزراعية؟

دمشق-سانا

ركزت توصيات المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث العلمية الزراعية على البحوث التطبيقية لحل عدد من المشاكل والصعوبات منها قلة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية.

وتضمنت التوصيات الاستفادة من التقانات الحديثة وخاصة تقانة الاستشعار عن بعد في مراقبة ومعرفة كل ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية وتعزيز مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة وتطوير منظومة البحث في مستلزمات الإنتاج الطبيعية والموارد المتجددة إضافة لإنشاء بنك وراثي يضم العزلات الفطرية والبكتيرية المحلية والاستفادة منها في إنتاج المستحضرات الحيوية والاهتمام بالبرامج البحثية التي يمكن أن تتحول لمشاريع أسرية كالفطر الزراعي وبعض النباتات الطبية والعطرية ومستخلصاتها.

وأكدت التوصيات على الإسراع في إنجاز وتحديد الأصناف النباتية الجديدة الجاهزة للاعتماد والاهتمام بالمحاصيل العلفية لتأمين مكونات إنتاج الأعلاف للثروة الحيوانية والاهتمام بأبحاث التغذية والصحة المتعلقة بإنتاج الدواجن وحيوانات الماشية بما يخدم زيادة إنتاجيتها وحمايتها من الأمراض.

وشملت التوصيات التأكيد على الاستثمار الأمثل لنتائج البحوث العلمية الزراعية والتنسيق بين الجهات البحثية والخدمية والقطاع الخاص والتركيز على الأبحاث التسويقية لزيادة تنافسية الحاصلات الزراعية.

وجاء في التوصيات الدعوة لزيادة التنسيق والتشبيك بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والجامعات السورية في اختيار الأبحاث العلمية الزراعية لطلاب الدراسات العليا بما يتلاءم مع أولويات البحث العلمي الزراعي وإقامة ورشات عمل ومؤتمرات تخصصية.

وكانت أعمال المؤتمر العلمي الثالث عشر للبحوث الزراعية بدأت في الـ15 من الشهر الجاري واختتمت في الـ17 منه في مكتبة الأسد بدمشق وتم خلاله مناقشة 120 بحثاً تطبيقياً بهدف تطوير القطاع الزراعي في سورية وشارك فيه باحثون من العراق ولبنان.

مهران معلا

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