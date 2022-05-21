القبض على شخصين من مروجي المخدرات ومصادرة 60 كيلوغراماً من الحشيش المخدر في عربين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين من مروجي المخدرات وصادر 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وذكرت وزارة الداخلية أنه ومن خلال المتابعة وبكمين محكم تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على شخصين في بلدة عربين بريف دمشق وبتفتيش سيارتهما عثر فيها على كمية 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن صندوق معد لهذه الغاية وتمت مصادرة بندقية حربية ومسدس حربي وبالتحقيق معهما اعترفا بترويج المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية وتعاطيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة والسلاح وحجز السيارة المذكورة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency