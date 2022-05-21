SCS-NET

القبض على شخصين من مروجي المخدرات ومصادرة 60 كيلوغراماً من الحشيش المخدر في عربين بريف دمشق

2022-05-21

ريف دمشق-سانا

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين من مروجي المخدرات وصادر 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وذكرت وزارة الداخلية أنه ومن خلال المتابعة وبكمين محكم تمكن فرع مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على شخصين في بلدة عربين بريف دمشق وبتفتيش سيارتهما عثر فيها على كمية 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن صندوق معد لهذه الغاية وتمت مصادرة بندقية حربية ومسدس حربي وبالتحقيق معهما اعترفا بترويج المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية وتعاطيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة والسلاح وحجز السيارة المذكورة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

القبض على 8 أشخاص بتهمة الاتجار وتعاطي وترويج المخدرات في دمشق

دمشق-سانا ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 8 أشخاص بتهم الاتجار بالمواد المخدرة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved