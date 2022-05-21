تسجيل أول إصابة بجدري القردة في سويسرا وحالات إضافية في ألمانيا

جنيف وبرلين-سانا

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى شخص يعيش في برن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الصحية السويسرية قولها في بيان اليوم: إنها أجرت عملية تتبع للمخالطين للمصاب بهدف تحديد سلاسل العدوى المحتملة لافتة إلى أنها تقوم أيضاً بمتابعة حالة المصاب في عيادة خارجية ويخضع للعزل في منزله.

وفي برلين أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس ذاته.

وأفادت الوزارة بأن حالة المرضى مستقرة ويجري حالياً تحديد دائرة اتصالاتهم.

وكانت ألمانيا أعلنت عن الإصابة الأولى بفيروس جدري القردة في ميونيخ.

وسجلت دول غربية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا والسويد إصابات في الأسابيع الأخيرة.

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