بمشاركة سورية… جمعية الصحة العالمية تفتتح أعمال دورتها الـ75 غداً

دمشق-سانا

تنطلق غداً في جنيف وبمشاركة سورية أعمال الدورة الـ75 لجمعية الصحة العالمية وتستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الدورة تصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وتسليط الضوء على القضايا الصحية العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ ومن ضمنه ملف جائحة كورونا.

ويطرح المشاركون قضايا صحية عديدة كالترصد والاستجابة للطوارئ الصحية والأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وما يتعلق بالأمراض المدارية والتهاب السحايا والسكري والاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ وسبل الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والقضاء على سرطان عنق الرحم والاستراتيجية العالمية بشأن صحة الفم والوقاية من السمنة وتعزيز الصحة النفسية وغيرها.

ويشارك في أعمال الدورة 194 دولة من ضمنها سورية إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية وهيئات دولية وجهات مانحة.

وأكد رئيس الوفد السوري وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح لمراسلة سانا أهمية المشاركة بهدف تعزيز التعاون المشترك لما له من آثار إيجابية على الواقع الصحي في سورية وتبادل الخبرات والتجارب الصحية.

ولفت الغباش إلى أنه سيسلط الضوء في بيانه خلال الجلسة الافتتاحية على واقع القطاع الصحي في سورية والجهود التي تبذل لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في ظروف الحصار الاقتصادي وآثار الحرب الإرهابية التي استهدفت القطاع الصحي بشكل مباشر إضافة إلى عرض 16 ورقة عمل خلال أعمال المؤتمر في إطار المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وكانت سورية شاركت في الدورة الـ74 لجمعية الصحة العالمية افتراضياً في أيار من العام الماضي حيث تم انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية ووظيفتها الرئيسية تحديد سياسات المنظمة ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها والموافقة على المسائل المرتبطة بالميزانية وتعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا.

راما رشيدي

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