افتتاح مركز السجل المدني في صبيخان بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

افتتحت مديرية الشؤون المدنية في محافظة دير الزور اليوم مركز السجل المدني في مدينة صبيخان بريف المحافظة الشرقي.

وأوضح مدير الشؤون المدنية في دير الزور محمد العايش في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار التوسع الأفقي بتقديم الخدمات للمواطنين تم إحداث مركز للسجل المدني في صبيخان حيث سيقدم الخدمات لأبناء المدينة والمناطق المحيطة بها ويختصر الوقت ويوفر عليهم عناء السفر إلى مدينتي دير الزور والميادين للحصول على خدمات السجل المدني.

وأشار العايش إلى أنه تم تزويد المركز بالسجلات والتجهيزات اللازمة وسيقدم خدمات السجل المدني لأكثر من 140 ألف مواطن في تلك المنطقة اعتباراً من يوم غد الأحد حيث سيقوم بتسجيل كل الواقعات من زواج وطلاق وولادة ووفاة ومنح البطاقات العائلية والشخصية.

ولفت العايش إلى أن التنظيمات الإرهابية قامت خلال السنوات السابقة بإتلاف وسرقة معظم سجلات الشؤون المدنية الأمر الذي ضاعف أعباء العمل التي تم تجاوزها بفضل جهود العاملين في المديرية.

ابراهيم ضللي

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