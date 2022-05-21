جامعة حماة تحدد موعد إجراء اختبار اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير

حماة-سانا

حدد المعهد العالي للغات بجامعة حماة يوم الخامس من حزيران المقبل موعداً لإجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير والذي سيقام في مبنى كلية الآداب بحي المرابط.

وبينت مديرة المعهد الدكتورة وجدان مقداد في تصريح لمراسل سانا أن لتسجيل في الاختبار المذكور سيبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وينتهي في الأول من حزيران مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل من خلال موقعي جامعة حماة والمعهد العالي للغات الإلكترونيين.

ويعد النجاح في الامتحان شرطاً لقبول طلاب الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

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