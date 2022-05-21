استكمال أعمال صيانة الجزء الجنوبي من كورنيش جبلة

اللاذقية-سانا

بدأ مجلس مدينة جبلة استكمال أعمال صيانة الجزء الجنوبي من الكورنيش البحري بعد تجهيز الحجر والقساطل المعدنية اللازمة لصيانة سور الحماية (الدرابزون) الممتد على طول الكورنيش.

وذكر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا: “أنه تم تجهيز مقاعد وطاولات حجرية سيتم توزيعها على الكورنيش جنوباً وإعادة تأهيل حديقة الباسل ومتابعة أعمال الإنارة بأجهزة الليدات الحديثة والطلاء والتبليط وتجميل المنصفات لإغلاق جميع الفتحات الخطرة”.

يذكر أن مجلس مدينة جبلة بدأ بأعمال إعادة تأهيل الكورنيش وتشجير الحدائق الموجودة حوله بداية العام الحالي.

صفاء علي

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