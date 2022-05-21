الحرارة إلى انخفاض غداً والجو غائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول خلال ساعات بعد الظهر والمساء إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في تلك المناطق.

والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول خلال ساعات المساء إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة تثير الأتربة والغبار في معظم المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…