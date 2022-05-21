نتائج الانتخابات الأسترالية تظهر هزيمة حزب المحافظين الحاكم

سيدني-سانا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الأسترالية اليوم هزيمة حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء سكوت موريسون بعد تسعة أعوام من الحكم.

وبحسب تقديرات نشرتها قناة (إيه بي سي) الأسترالية بعد فرز نصف الأصوات حصل حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الأسترالي لكن مع حصوله على 72 مقعداً فقط حتى الآن لم يتأكد بعد فوزه بالأغلبية المطلقة البالغة 76 مقعداً واللازمة لتشكيل حكومة دون الحاجة إلى إقامة تحالفات.

واعتبر ألبانيزي أن الأستراليين “صوتوا من أجل التغيير” متعهداً تحويل أستراليا إلى “قوة عظمى” في مجال الطاقات المتجددة.

وفي تصريح له أقر موريسون بهزيمته وقال “تحدثت مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه”.

واختار الناخبون وعددهم نحو 17.2 مليوناً ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعداً في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات وسيجري تجديد 40 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات.

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