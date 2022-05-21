القضاء على إرهابي أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة في مدينة درعا

درعا-سانا

قضت الجهات المختصة على إرهابي أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة برفقة إرهابي آخر عند تقاطع شارعي المجمع الحكومي وساحة بصرى بمدينة درعا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن إحدى الدوريات اشتبهت بشخصين على دراجة نارية في شارع المجمع الحكومي وتمت ملاحقتهما ليتبين أنهما إرهابيان وكانا يقومان بزرع عبوة ناسفة بإحدى السيارات المركونة في المنطقة.

وأضاف المصدر إنه وبعد اكتشاف أمرهما من قبل عناصر الدورية بدأا بإطلاق النار بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح تصادف وجودها في المكان وتم نقلها إلى مشفى الرحمة التخصصي.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعامل على الفور مع الإرهابيين والقضاء على أحدهما على الفور فيما توارى الآخر مستغلاً وجود المدنيين في المكان.

وتابع المصدر إن الجهات المختصة تقوم بتمشيط المنطقة لإلقاء القبض على الإرهابي فيما حضر عناصر الهندسة وقاموا بالتعامل مع العبوة وتفجيرها عن بعد.

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