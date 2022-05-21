مصرع شخص وإصابة العشرات جراء عاصفة ضربت غرب ألمانيا

برلين-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب نحو ستين آخرين جراء عاصفة مطرية ضربت مدينة بادربوردن غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الألمانية قولها اليوم: “إن العاصفة تسببت أمس بمصرع رجل وإصابة العشرات إضافة إلى انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار وتدمير محلات تجارية واضطراب حركة القطارات وحركة السير”.

وقدرت الشرطة حجم الأضرار الناجمة عن العاصفة بملايين اليوروهات.

وأشارت حصيلة سابقة أمس إلى إصابة أكثر من ثلاثين شخصاً جراء العاصفة التي اجتاحت مدينة بادربوردن خلال الساعات الماضية.

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