منافسات قوية في بطولة حلب لبناء الأجسام بفئة الفيزيك

حلب-سانا

شهدت بطولة حلب لبناء الأجسام بفئة الفيزيك التي أقامها اتحاد اللعبة في المدينة الرياضية بالحمدانية منافسات قوية بين ثمانية عشر لاعباً مثلوا أندية المحافظة الممارسة للعبة إضافة إلى هيئتي الشرطة والجيش.

وأسفرت البطولة عن فوز معاوية عيسى قدور بطول 170 سم ووائل سماقية بطول 173 كغ وبلال جبيلي بطول 176 سم وعبد القادر دباغ بطول 179 سم وناظم مصري بطول 182 سم ومحمد فؤاد ناشد بطول فوق 182 سم.

وجاء الشرطة أولاً في الترتيب العام تلاه الحرية ثم الاتحاد فالجيش وأخيراً عمال حلب.

رئيس اللجنة الفنية لبناء الأجسام سالم خياطة قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن البطولة شهدت مستويات جيدة للاعبين وسيتم انتقاء مجموعة منهم وفقاً لأفضل النتائج المحققة في هذه البطولة للمشاركة في بطولة الجمهورية مشيراً إلى المشاركة الجيدة التي حظيت بها البطولة رغم صعوبة التحضير.

ولفت عدد من اللاعبين إلى المنافسة القوية التي شهدتها البطولة في جميع الأوزان لإحراز المراكز الأولى وحجز بطاقة العبور إلى بطولة الجمهورية مبدين في الوقت ذاته استعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات المحلية القادمة وإحراز مراكز متقدمة تؤهلهم للانضمام إلى المنتخب الوطني وتمثيله خير تمثيل في المحافل الدولية.

يشار إلى أن بطولة الجمهورية ستقام في الثلاثين من الشهر الحالي في صالة الجلاء بدمشق.

سامر خزمة

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