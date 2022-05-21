اختتام منافسات بطولة حلب للقوة البدنية

حلب-سانا

بمشاركة ثمانية وعشرين لاعباً ولاعبة اختتمت منافسات بطولة حلب التنشيطية بالقوة البدنية “بنش برس” للرجال والسيدات التي أقامتها اللجنة الفنية في صالة البطل الواعد بالمدينة الرياضية بالحمدانية.

وفاز بالمراكز الأولى لفئة السيدات لوزن 57 كغ راما عروق ولوزن 69 كغ آية أزرق ولوزن 76 كغ فاطمة خالد كعكة ليحقق بذلك نادي شرطة حلب المركز الأول في الترتيب العام برصيد 33 نقطة تلاه نادي الحرية بـ 12 نقطة.

وجاء أولا بفئة الرجال بوزن 59 كغ محمد نور قمند وبوزن 66 كغ أحمد فؤاد شحط وبوزن 74 كغ محمد أمين حصري وبوزن 83 كغ علي قبنض وبوزن 93 كغ نهاد حمدون وبوزن 105 كغ أحمد عجم وبوزن 120 كغ عبد الوهاب حمامي ليحصل نادي الحرية على المركز الأول في الترتيب العام برصيد 52 نقطة ثم شرطة حلب بـ 51 نقطة ونادي جيش حلب بـ 33 نقطة.

وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية محمد شيخ دية إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً ومنافسة قوية ومشاركة تعد الأوسع بالنسبة للفئات الأنثوية.

وأبدى اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى استعدادهم للمنافسة بقوة على ألقاب بطولات الأوزان التي سيشاركون بها في بطولة الجمهورية القادمة مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريبات مكثفة بغية الوصول إلى المستوى المهاري المطلوب.

يشار إلى أن بطولة الجمهورية للقوة البدنية “بنش برس” ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي في صالة الفيحاء بدمشق.

سامر خزمة

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