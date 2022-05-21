إيران: نمو الاستثمار الأجنبي في الصناعة والتجارة والتعدين بنسبة 52 بالمئة

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية اليوم ارتفاع الحجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية والتجارية بنسبة 2ر52 بالمئة في العام الإيراني المنصرم الذي انتهى في الـ 20 من آذار الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن الوزارة قولها في جداول إحصائية نشرتها إنه “تم التصويت على 154 استثماراً أجنبياً بقيمة 3 مليارات و758 مليون دولار في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة خلال العام الإيراني الماضي”.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المعتمدة تضمنت إنشاء مشاريع جديدة وشراء أسهم الشركات القائمة وكذلك الاستثمار على شكل ترتيبات تعاقدية.

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