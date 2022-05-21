موسكو: ننفذ التزاماتنا بشأن توريدات الأغذية والمساعدات إلى الدول النامية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنفذ التزاماتها بشأن توريدات الأغذية وارسال المساعدات الغذائية إلى الدول النامية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة تاس أن “روسيا من جانبها حتى في ظل الظروف الراهنة تواصل تنفيذ التزاماتها بموجب العقود التجارية وترسل المساعدات الغذائية إلى السكان المحتاجين إليها في الدول النامية”.

وأضافت أنه منذ “الـ 24 من شباط الماضي تم توريد أكثر من 6 آلاف طن من المواد الغذائية الروسية إلى لبنان وطاجيكستان وقرغيزستان واليمن والسودان وكوبا عبر برنامج الأغذية العالمي و20 طنا من القمح إلى كل من السودان وكوبا عبر القنوات الثنائية.

وأشارت الوزارة إلى ان الاتهامات بشأن تسبب روسيا بأزمة الغذاء التي وجهت للروس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 19 الجاري “باطلة” مبينة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ربط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بشكل مباشر بالمشاكل في توزيع الأغذية في العالم”.

وبينت الخارجية الروسية أن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى “المشاكل الهيكلية في الاقتصاد العالمي التي ظهرت قبل فترة طويلة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأدت إلى الوضع القائم حاليا في سوق الأغذية العالمية”.

واستغربت الخارجية الروسية من “الدعوات المتكررة لإنشاء آليات إنسانية تنسيقية جديدة مع إشراك عدد كبير من المشاركين لتسوية قضية حصار الموانئ الأوكرانية” محملة أوكرانيا المسؤولية عن وضع الألغام في مياه البحر الأسود بالقرب من موانئ أوديسا ونيكولاييف وخيرسون وغيرها.