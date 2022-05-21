الكرامة يفوز على الوحدة في الجولة الثانية من الفاينال فور بدوري كرة السلة للرجال

دمشق- سانا

فاز فريق الكرامة على الوحدة بنتيجة 89-74 نقطة في الجولة الثانية للدور نصف النهائي “الفاينال فور” لدوري كرة السلة للرجال في المباراة التي أقيمت اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وانتهى الربع الأول بتقدم الكرامة بواقع 24-15 نقطة وتفوق الوحدة بالثاني 22-15 نقطة وعاد الكرامة ليتقدم في الربعين الثالث والرابع بواقع 28-22 نقطة و22-15 نقطة.

وكان فريق الوحدة فاز على الكرامة بنتيجة 82-75 نقطة في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق أمس الأول.

ويعود الفريقان ليلتقيا في المباراة الثالثة لهما من هذا الدور في السادس والعشرين من الشهر الجاري في حمص حيث ينص نظام اللعب في هذا الدور على أن تلعب فيه الفرق مع بعضها للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس للتأهل إلى الدور النهائي.

وفي المواجهة الثانية من نصف النهائي يلتقي الاتحاد مع الجلاء ثلاث مرات أولها بعد غد ثم في الرابع والعشرين وفي الثلاثين من الشهر الجاري في صالة الحمدانية بحلب.