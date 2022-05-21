إيران تؤكد جديتها في التوصل لاتفاق مستديم في مفاوضات فيينا

طهران-سانا

أكدت إيران اليوم جديتها في التوصل إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا لإنهاء الحظر المفروض عليها.

ونقلت وكالة “ارنا” عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق قوي ومستديم في مفاوضات فيينا.

وأشار عبداللهيان إلى أنه تم خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران بحث مبادرات إيرانية مشيرا إلى أهمية الجهود البناءة في سبيل التوصل إلى اتفاق.

من جانبه أشار بوريل إلى المبادرات التي طرحتها إيران خلال مفاوضات فيينا لافتا إلى عزم الاتحاد الأوروبي مواصلة الجهود في الاتصالات الجارية للتقريب في وجهات النظر بين طهران وواشنطن.