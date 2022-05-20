رئيسي: ضغوط الولايات المتحدة ضد إيران باءت بالفشل

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن سياسة الضغوط التي مارستها واشنطن ضد طهران باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأميركية.

ونقلت وكالة “ارنا” عن رئيسي قوله اليوم خلال جولته التفقدية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران: “لقد اعترف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الضغوط القصوى ضد إيران باءت بالفشل” مضيفا أن الحكومة الإيرانية تسعى لاتخاذ قرارات لتلبية احتياجات ومطالب الشعب.

وكان الرئيس الإيراني ازاح الستار في وقت سابق اليوم عن قمر” أروم ست” الصناعي الذي تم إنتاجه بالكامل بخبرات محلية.