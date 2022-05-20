الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها بشكل كامل على منشآت آزوفستال

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السيطرة الكاملة على جميع منشآت آزوفستال في مدينة ماريوبول حيث تحصن مسلحو كتيبة “آزوف” الأوكرانية المتطرفة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله “أصبحت المنشآت السرية لآزوفستال التي كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية”.

وأضاف إنه “منذ 16 أيار من هذا العام وخلال العملية ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا” مشيرا إلى أنه “خلال اليوم استسلمت آخر مجموعة منهم وقوامها 531 مسلحا”.

وتابع أنه “تم إخراج ما يسمى بـ قائد نازيي آزوف من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة بسبب رغبة سكان ماريوبول في معاقبته على العديد من الجرائم”.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

وفي سياق متصل اشارت وزارة الدفاع الروسية الى اجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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