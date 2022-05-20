نيبينزيا: نساء وأطفال أوكرانيون أصبحوا ضحايا لتجار البشر في أوروبا

موسكو-سانا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن هناك أدلة على أن نساء وأطفالاً من أوكرانيا أصبحوا ضحايا لتجار البشر في أوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله اليوم خلال اجتماع حول قضايا الهجرة في مجلس الأمن الدولي إنه من واجب المنظمات الدولية أن تمنع وقوع النساء والأطفال الأوكرانيين الذين هاجروا إلى أوروبا في أيدي الجماعات الإجرامية التي تمارس الاتجار بالبشر مضيفا أن الأدلة على ذلك

ظهرت.

يذكر أن أكثر من 6 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 شباط حسب بيانات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.