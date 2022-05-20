استطلاع.. تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها

نيويورك-سانا

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معدل تأييد الأمريكيين لسياسات رئيسهم جو بايدن انخفض في الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في البلاد وسط تشاؤم عميق بين أعضاء حزبه الديمقراطي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث العامة أن 39 بالمئة فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن مبيناً أن 2 فقط من بين كل 10 أمريكيين يقولون إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح وإن الاقتصاد في حالة جيدة .

ورأى منظمو الاستطلاع أن نتائج الاستطلاع تعكس إحساساً واسعاً بالسخط في بلد يواجه مجموعة من التحديات تتراوح ما بين التضخم وعنف السلاح والنقص المفاجئ في حليب الأطفال إلى جانب جائحة وباء فيروس كورونا المستمرة.