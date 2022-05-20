SCS-NET
الشريط الأخباري

استطلاع.. تراجع شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها

2022-05-20

نيويورك-سانا

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معدل تأييد الأمريكيين لسياسات رئيسهم جو بايدن انخفض في الشهر الجاري إلى أدنى مستوى له منذ وصوله إلى سدة  الرئاسة في البلاد  وسط تشاؤم عميق بين أعضاء حزبه الديمقراطي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك للأبحاث العامة أن 39 بالمئة فقط من  الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن مبيناً  أن 2 فقط من بين كل 10 أمريكيين يقولون إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح وإن الاقتصاد في حالة جيدة .

ورأى منظمو الاستطلاع  أن نتائج الاستطلاع تعكس إحساساً واسعاً بالسخط في بلد يواجه مجموعة من التحديات تتراوح ما بين التضخم وعنف السلاح والنقص المفاجئ في حليب الأطفال إلى جانب جائحة وباء فيروس كورونا المستمرة.

انظر ايضاً

إيران تؤكد جديتها في التوصل لاتفاق مستديم في مفاوضات فيينا

طهران-سانا أكدت إيران اليوم جديتها في التوصل إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا لإنهاء الحظر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved