بوتين يطلب من الحكومة تقييم إجراءات التجارة العالمية ضد روسيا

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية إلى تقييم إجراءات منظمة التجارة العالمية للحد من التجارة مع روسيا وقدم مقترحات لتحديث استراتيجية مشاركة روسيا في هذه المنظمة.

وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير قطاع التعدين في روسيا “يتوجب على الحكومة إجراء تقييم شامل للتدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في عام 2022 لتقييد التجارة مع روسيا ومدى امتثال التدابير لقواعد ومبادئ المنظمة”.

من جهتهم قدم نواب إلى مجلس الدوما في وقت سابق مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.

وكان ممثل مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية أكد مؤخراً أن العقوبات الغربية ضد موسكو تشكل انتهاكاً حقيقياً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

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