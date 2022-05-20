اختتام منافسات بطولة السويداء بالقوة البدنية للرجال والسيدات

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في صالة السابع من نيسان بطولة السويداء للقوة البدنية للكلاسيك والمجهز للرجال والسيدات بمشاركة 33 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والبيوتات الرياضية المرخصة.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة لفئة الرجال لوزن 59 كغ أمير الجرماني للكلاسيك ويزن خير الدين للمجهز ولوزن 66 كغ رواد رحال للكلاسيك ونزار العربيد للمجهز ولوزن 74 كغ هيثم الشعار للكلاسيك وكنان العربيد للمجهز ولوزن 83 كغ سلمان ناصيف للكلاسيك ونسيم حمزة للمجهز ولوزن 93 كغ فيصل كيوان للكلاسيك ونجيب أبو شديد للمجهز ولوزن 105 كغ حافظ الحلبي للكلاسيك ولوزن 120 يزن نكد للكلاسيك وجمال غبرة للمجهز.

وجاءت أولاً بالسيدات لوزن 47 كغ تيماء البعيني للكلاسيك وراما كنعان للمجهز ولوزن 52 كغ ياسمين صبح للكلاسيك ولوزن 57 كغ هنادي الشوفي للكلاسيك ولوزن 63 كغ غنوة البربور للكلاسيك وهديل سجاع للمجهز ولوزن 69 كغ نور شلغين للكلاسيك ومهيرة كشور للمجهز ولوزن 76 كغ ربا الحلبي للكلاسيك ولوزن فوق 84 كغ هناء سجاع للكلاسيك وندوة بريك للمجهز.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء مازن النجاد في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت تحضيراً لبطولة كأس السيد الرئيس على مستوى الجمهورية وشهدت مستوى فنياً جيداً وتميزت بالتنافس والانضباط والروح الرياضية.

أشرف على البطولة أمين سر الاتحاد سامر عيسى ورئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء طارق العفيف وعضو اللجنة التنفيذية مجيد الأعور.

عمر الطويل

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