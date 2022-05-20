السلمية يتغلب على السودا في دوري الدرجة الأولى بكرة الطائرة للرجال

حماة-سانا

تغلب فريق سلمية على السودا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأولى من ذهاب دور الستة لبطولة الدوري بكرة الطائرة لفئة الرجال.

وحسم سلمية نتائج أشواط المباراة لصالحه بواقع 26-24 للأول و25-22 للثاني و25-19 نقطة للثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها تغلب الشرطة على ضيفه عنازة بحنين قانوناً بالتغيب 3-صفر.

ويشارك في دور الستة من بطولة دوري الرجال بكرة الطائرة كل من أندية الشرطة وسلمية والسودا وكفرحور وعنازة بحنين والقطيفة تتنافس فيما بينها ذهابا وإياباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency