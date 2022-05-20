الحرارة غداً أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في مناطق عدة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً وتتجاوز سرعة الهبات 50 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..