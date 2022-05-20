الصحة العالمية تحصي أعداد الإصابات بفيروس جدري القرود في العالم

جنيف-سانا

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يازاريفيتش أن المنظمة سجلت حتى الآن وجود 37 حالة إصابة بفيروس جدري القرود مع وجود 71 حالة أخرى قيد التحقيق.

ونقلت وكالة نوفوستي عن يازاريفيتش قوله اليوم “هناك حالياً 37 حالة مؤكدة و71 حالة قيد التحقيق” مضيفاً “تحث منظمة الصحة العالمية مختلف البلدان على اتباع التعميمات الخاصة بالبحث وزيادته”.

وأوضح يازاريفيتش أن أعراض جدري القرود تختفي في غضون أسابيع قليلة لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية وتتسبب بالموت.

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