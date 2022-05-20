إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة احتجاجية جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة تندد بالتهجير القسري وتوسيع المستوطنات في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور لوكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المشاركين في الوقفة بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتنظم لجان الحماية والصمود وقفات أسبوعية في منطقة مسافر يطا احتجاجاً على مخطط الاحتلال تهجير أهالي 14 قرية من المنطقة.

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