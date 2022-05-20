مدفيديف: حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا تثير قلقاً بالغاً

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن اكتشاف حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا يمثل مصدر قلق كبيراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات التابعة لمجلس الأمن الروسي بشأن إنشاء نظام وطني للحماية من الأمراض المعدية الجديدة “إن هناك أخباراً غير مفرحة تأتي من أوروبا وهي لا تتعلق بعدوى فيروس كورونا بل بجدري القردة التي تثير قلقاً شديداً لدينا”.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي لحالات جدري القردة في البلاد وصل إلى تسعة أشخاص فيما فرضت وزارة الصحة الإسبانية والسلطات المحلية نظام إنذار صحي بعد اكتشاف ثماني حالات إصابة بمرض جدري القردة في مدريد.

كما تم رصد إصابات بالمرض في السويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.

يشار إلى أن جدري القردة عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضاً بين البشر وهي في العادة تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض.

وتشمل الأعراض الأولية لجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وقد يظهر طفح جلدي وغالباً ما يبدأ على الوجه ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ويتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول في النهاية إلى قشرة تسقط لاحقاً.

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