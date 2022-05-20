لافروف: أفريقيا صديقتنا ونحن معنيون بمساعدتها لحل أزماتها

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مواصلة بلاده دعم مالي في حربها ضد الإرهاب.

وقال لافروف خلال لقائه وزير خارجية مالي عبد الله ديوب في موسكو اليوم “إن أفريقيا هي صديقتنا القديمة ونحن معنيون بالمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها القارة والتي ما زالت قائمة مع الأسف”.

وأضاف لافروف “إن روسيا بصفتها عضواً في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة سوف تستمر في تقديم الدعم والمساعدة لدول أفريقيا”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على محاولة انقلاب في مالي بدعم من دولة غربية إلا أن قوات الدفاع والأمن في البلاد تمكنت من إفشالها.

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