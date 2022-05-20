كونستانتينوف: القرم لا تواجه أي تهديد

موسكو-سانا

اكد رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف أن الوضع في شبه الجزيرة لا يزال آمناً وأنها لا تواجه أي تهديد على الرغم من قربها من مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وقال كونستانتينوف في مقابلة مع وكالة تاس إن “الوضع في شبه جزيرة القرم آمن، وبعد أن أصبحت مقاطعة خيرسون تحت سيطرة القوات الروسية لا يمكن لأي شيء خطير أن يصل إليها عن طريق الجو ولذلك فنحن آمنون نسبياً”.

وأكد ان أسطول البحر الأسود موجود في قواعده فيما تم نشر عدد كاف من القوات لضمان الأمن في المنطقة مشيراً إلى أن بعض البنى التحتية فقط تضررت في مرحلة مبكرة من العملية الخاصة ولكن دون وقوع إصابات.

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