إصابة طفل جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

حماة-سانا

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة صوران 18 كم شمال مدينة حماة.

وذكر مراسل سانا أن “لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين انفجر في بلدة صوران بريف حماة بينما كان أطفال يلعبون على مقربة من المكان ما أدى إلى إصابة طفل بجروح وجرى نقله إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج اللازم”.

وأصيب الاثنين الماضي ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في بلدة سكيك بريف حماة الشمالي الشرقي.

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