حوامات روسية تدمر مقرات قيادة وآليات مدرعة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام حوامات من طراز “كا 52″ و”مي 28 ن” بتدمير نقاط ارتكاز ومقرات قيادة وآليات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم مرفق بمقاطع فيديو إن طواقم حوامات الدائرة العسكرية الغربية تواصل مهامها في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لتدمير آليات العدو المدرعة والمعدات القتالية للبنية العسكرية التحتية الأوكرانية ومرافقة القوافل العسكرية ونقل رجال الإنزال والشحنات العسكرية والاسناد الجوي للوحدات الروسية هناك.

وأشار البيان إلى أن هذه الحوامات تحلق على ارتفاعات منخفضة ومزودة باسلحة رشاشة وقذائف جوية.

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