20 أيار 1996_ توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة

دمشق-سانا
1498 _ البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.
1902 _ استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.
1910 _ تدخل عسكري أميركي في نيكاراغوا إثر خلاف حول شق قناة نيكاراغوا.
1934 _ توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.
1963 _ انتخاب أحمد سوكارنو رئيساً لأندونيسيا مدى الحياة.
1990_ التلسكوب الفضائي /هابل/ يرسل أولى صوره إلى الأرض.
1996_ توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة.
2002 _ استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا.
من مواليد هذا اليوم
1822_ فريدريك باسي اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.
1860_ ادوارد بوخنر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.
1907_ خوسيه موخيكا رئيس وزراء الأوروغواي.
من وفيات هذا اليوم
973 _ أبو العلاء المعري فيلسوف وشاعر سوري معروف.
1940_ فرنر فون هايدنستام كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1916.
1947_ فيليب أنتون لينارد عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.
أعياد ومناسبات
_ اليوم الوطني في الكاميرون.
_ اليوم الوطني في تيمور الشرقية.
_ يوم علم القياس العالمي.