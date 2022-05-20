20 أيار 1996_ توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة

دمشق-سانا

1498 _ البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوجيكوده في الهند.

1902 _ استقلال كوبا عن الولايات المتحدة وإعلان الجمهورية فيها.

1910 _ تدخل عسكري أميركي في نيكاراغوا إثر خلاف حول شق قناة نيكاراغوا.

1934 _ توقيع معاهدة الطائف معلنة نهاية الحرب بين اليمن والسعودية.

1963 _ انتخاب أحمد سوكارنو رئيساً لأندونيسيا مدى الحياة.

1990_ التلسكوب الفضائي /هابل/ يرسل أولى صوره إلى الأرض.

1996_ توقيع اتفاق النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة.

2002 _ استقلال تيمور الشرقية عن اندونيسيا.

من مواليد هذا اليوم

1822_ فريدريك باسي اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.

1860_ ادوارد بوخنر عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1907_ خوسيه موخيكا رئيس وزراء الأوروغواي.

من وفيات هذا اليوم

973 _ أبو العلاء المعري فيلسوف وشاعر سوري معروف.

1940_ فرنر فون هايدنستام كاتب سويدي حاصل على جائزة نوبل للأدب عام 1916.

1947_ فيليب أنتون لينارد عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905.

أعياد ومناسبات

_ اليوم الوطني في الكاميرون.

_ اليوم الوطني في تيمور الشرقية.

_ يوم علم القياس العالمي.