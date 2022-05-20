تسجيل سبع إصابات مؤكدة بفيروس جدري القردة في إسبانيا

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل سبع إصابات مؤكدة بفيروس جدري القردة و24 حالة مشتبه بها في العاصمة مدريد وجزر الكناري.

وقال وزير الصحة في إقليم مدريد إنريكي رويز إسكوديرو في تصريح لوسائل الإعلام إن الحالات المكتشفة في العاصمة الاسبانية ليست خطيرة مبيناً أن جميع المصابين هم من الرجال.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل حالة التأهب الصحي وإعطاء الأولوية للمراقبة الوبائية مع مواصلة عزل المصابين ومراقبة تطورهم الصحي.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت في وقت سابق اكتشاف 23 إصابة محتملة بجدري القردة فى العاصمة مدريد.

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