دونيتسك الشعبية: إصابة مدني جراء قصف أوكراني على ياسينوفتايا

دونيتسك ولوغانسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية عن إصابة مدني جراء قصف أوكراني على بلدة ياسينوفتايا بالجمهورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الجمهورية قولها في بيان “إن المسلحين الأوكرانيين قاموا بقصف بلدة ياسينوفتايا مرتين خلال ساعة واحدة حيث أطلقوا ثمانية صواريخ غراد من راجمة بي إم 21 “.

وتقع بلدة ياسينوفتايا على بعد نحو25 كيلومترا شمال دونيتسك وتضم أكبر محطة سكك حديد في المنطقة.

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية أعلن المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار اليوم اعتراض قوات الدفاع الجوي صاروخا من طرازتوتشكا أو أطلقته التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشمالية لمدينة دبالتسيف بعد منتصف ليل أمس وحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

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