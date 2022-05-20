موسكو: كييف تستعد لتنفيذ استفزازات بـ (الهاونات المتجولة)

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تستعد لتنفيذ استفزازات باستخدام “قذائف الهاونات المتجولة” في منطقة سومي شرق أوكرانيا بهدف دفع القوات الروسية للرد بإطلاق النار على المباني السكنية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله إنه “وفقاً للمعلومات العملياتية الموثوقة المتوفرة في منطقة سومي فإن نظام كييف يعد استفزازاً معقداً آخر باستخدام ما يسمى بقذائف الهاونات المتجولة” مشيراً إلى أن “مقاتلي الكتائب القومية يخططون لإطلاق النار على الأراضي الحدودية الروسية من المناطق السكنية الخاصة من أجل استدعاء إطلاق نار جوابي على المباني السكنية التي يتم فيها احتجاز السكان المحليين”.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن “سلطات كييف تخطط لاستخدام هذا الإجراء الدنيء في المستقبل القريب لاتهام الجنود الروس بضربات عشوائية مزعومة ضد المدنيين تليها تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية وكذلك مواقع الإنترنت”.

ولفت ميزينتسيف الانتباه إلى أنه على عكس التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تتقيد القوات المسلحة الروسية بدقة بجميع قواعد القانون الإنساني الدولي وتعامل السكان المحليين بشكل إنساني حصرياً ولا تضرب أهدافاً مدنية.

وأضاف إن “الأعمال الإجرامية والاستفزازات من قبل نظام كييف تظهر مرة أخرى موقف كييف غير الإنساني تجاه مصير مواطنيها وتجاهلها التام لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي”.