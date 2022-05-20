وزير الداخلية العراقي يبحث مع السفير الدندح تعزيز التعاون الثنائي

بغداد–سانا

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي وسفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وشؤون الجالية السورية في العراق.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن الغانمي نوه بدور سورية في مساعدة العراق في شتى المجالات وخاصة الأمنية منها وتبادل الخبرات والمعلومات.

من جانبه أشار السفير الدندح إلى الإنجازات التي حققها العراق وخاصة في دحر الإرهاب والجريمة والاهتمام بإنشاء علاقات قوية مع أشقائه.

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