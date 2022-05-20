وزراء (بريكس) يؤكدون رفضهم التسلح وعسكرة الفضاء الخارجي

موسكو-سانا

أكد وزراء خارجية دول بريكس رفضهم لسباق التسلح وعسكرة الفضاء الخارجي. وذكرت وكالة تاس أن وزراء خارجية دول بريكس دعوا في بيان مشترك عقب اجتماعهم اليوم عبر “الفيديو كونفرنس” إلى تعزيز آليات الحد من التسلح ونظام منع انتشار الأسلحة النووية الدولي معربين في الوقت ذاته عن دعمهم لبدء عملية توسيع الرابطة.

كذلك أعرب وزراء خارجية دول بريكس في بيانهم عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

يذكر أن بريكس هي رابطة للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وتضم كلاً من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤءسسة قبل انضمام جنوب إفريقيا في مدينة يكاترينبورغ الروسية في عام 2009 وتضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب.

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