شرطة النظام التركي تعاود اعتقال 9 طالبات بعد إخلاء سبيلهن

أنقرة-سانا

عاودت سلطات النظام التركي اليوم اعتقال تسع طالبات في مدينة كاربوك شمال البلاد بعدما قضت محكمة بإخلاء سبيلهن عقب احتجازهن لمدة ستة أيام.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمرو فاروق جرجرلي أوغلو قوله في تغريدة على تويتر: إن “شرطة النظام التركي أصدرت قرار اعتقال جديدا بحق الطالبات التسع اللاتي تم إخلاء سبيلهن على خلفية الطعن الذي تقدمن به بعد خضوعهن للاستجواب على مدار ستة أيام داخل وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن كارابوك”.

وكانت المحكمة قضت بحبس ثلاث طالبات واخلاء سبيل تسع أخريات مع “اخضاعهن للرقابة القضائية وحرمانهن من مغادرة تركيا”.

وكانت قوات النظام التركي داهمت سكنا للطالبات في الثاني عشر من أيار الجاري واعتقلت 14 طالبة بزعم الاقامة في سكن يتبع للمعارض فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالمسؤءولية عن محاولة الانقلاب في تموز عام 2016.

وشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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