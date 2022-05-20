الصين تدعو دول بريكس للمساهمة ببناء مجتمع عالمي آمن ومستقر

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم دول “بريكس” إلى المساهمة في بناء مجتمع عالمي آمن للجميع ومستقر في العلاقات الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس عبر تقنية الفيديو كونفرنس “إن الوقت الراهن يشهد تأثيرات لتغيرات كبرى وجائحة لم يشهد العالم مثلها خلال قرن فضلاً عن ازدياد عوامل عدم الاستقرار والشكوك وانعدام الأمن في الوضع الدولي ورغم ذلك لا يزال السلام والتنمية هما موضوع العصر”.

وأضاف الرئيس الصيني أن دول بريكس بصفتها قوة إيجابية وملهمة وبناءة في المجتمع الدولي تحتاج إلى تقوية إيمانها واتخاذ إجراءات فعلية لتعزيز السلام والتنمية والتمسك بالإنصاف والعدالة والدفاع عن الديمقراطية والحرية داعياً المجموعة إلى المشاركة في الحوار والتبادلات مع المزيد من الأسواق الناشئة والدول النامية لزيادة التفاهم والثقة المتبادلين وتقوية روابط التعاون.

يشار إلى أن مجموعة بريكس هي تكتل سياسي وثقافي واقتصادي يضم كلاً من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

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