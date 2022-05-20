بفوزه على الوحدة.. الثورة يتأهل إلى نهائي دوري كرة السلة للسيدات

دمشق-سانا

بفوزه على الوحدة بنتيجة 83-52 نقطة تأهل فريق الثورة إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للسيدات وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم بصالة الفيحاء بدمشق ضمن منافسات الدور نصف النهائي “الفاينال فور”.

وتأهل الثورة إلى المباراة النهائية بعد فوزه للمرة الثانية على الوحدة حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 85-78 نقطة في مباراتهما الاثنين الماضي في الصالة ذاتها.

وينص نظام المسابقة على أن تلتقي الفرق المتنافسة بدوري السيدات بنصف النهائي ذهاباً وإياباً والفائز بمجموع المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة.

وفي المباراة الثانية من نصف نهائي المسابقة فاز قاسيون على تشرين بنتيجة 72-66 نقطة في اللقاء الذي أقيم بصالة الفيحاء في وقت سابق اليوم ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل للنهائي إلى مباراة فاصلة ستجمعهما الأسبوع القادم.

وكان تشرين فاز في الجولة الأولى من نصف النهائي على قاسيون بنتيجة 68-49 نقطة في المباراة التي جمعت الفريقين في صالة كرة السلة بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

هناء صقور

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