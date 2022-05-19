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إعادة تأهيل أكبر أجنحة مشفى ازرع الوطني بريف درعا

2022-05-19

درعا-سانا

بهدف رفع جاهزية مشفى ازرع الوطني بريف درعا والذي يقدم خدماته لأكثر من 40 ألف مستفيد أعاد متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا تأهيل أكبر أجنحة المشفى.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة لمراسل سانا أن الفرع وفي ظل ظروف جائحة كورونا عمل على إعادة تأهيل قسم العزل الطبي والعناية الطبية ضمن مشفى ازرع الوطني بعد أن تم في مرحلة سابقة تقديم مولدة كهربائية لتشغيلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار المسالمة إلى أن إعادة التأهيل جرت بالتعاون مع مديرية الصحة في درعا وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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