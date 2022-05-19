بمبادرة من المجتمع المحلي افتتاح مكتبة مجانية بقرية الجروبة بصافيتا

طرطوس-سانا

بمبادرة من المجتمع المحلي وبدعم من اتحادي الكتاب العرب والفلاحين بطرطوس افتتحت اليوم في مقر الجمعية الفلاحية بقرية الجروية في ريف صافيتا مكتبة مجانية للعموم بمساحة تقدر بمئة متر مربع وتضم حوالي ألفي كتاب بمواضيع متعددة إضافة لخزائن وكراسي.

صاحب فكرة المبادرة الصحفي عبداللطيف شعبان الذي قدم 500 كتاب مجاناً للمكتبة لفت في تصريح لسانا الى أهمية المكتبة كمورد ثقافي لأبناء القرية والقرى المحيطة مشيراً إلى أنها مفتوحة لكل من يرغب من محبي القراءة ومتذوقي الثقافة.

رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس منذر عيسى بين في تصريح مماثل أن إقامة المكتبة جاءت بناء على خطة مقررة من الاتحاد في نشر الكتاب واستثماره معرفياً بشكل مجاني في كل أرجاء المناطق السورية خصوصاً في المناطق الريفية التي تفتقر إلى وجود مثل هذه المؤسسات.

عضو اتحاد الكتاب العرب في سورية الأديب المهندس غسان ونوس بين أن افتتاح المكتبة إنجاز مهم يضاف إلى إنجازات الاتحاد في توفير الجهد والوقت والتكلفة في الوصول إلى مكتبة متاحة لجميع القراء بمختلف الفئات العمرية.

الشاعرة أحلام غانم عضو اتحاد الكتاب العرب التي قدمت حوالي مئة كتاب مجاناً عبرت عن رغبتها أن يعود التعاون والتواصل عبر المكتبات التي تخلق جواً من الألفة.

عبدالحميد ونوس أمين المكتبة أوضح انه سوف يتم إعارة الكتب ضمن مرحلتين الأولى داخل القاعة لمدة ساعتين والثانية خارج المكتبة تبعاً للجدول المعمول به في المراكز الثقافية.

رئيف بدور عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الثقافة بطرطوس بين أنها أول مكتبة أهلية بالمحافظة ولها أهمية كبيرة في نشر الثقافة التي تسهم بالتوعية وصقل الشخصية ونشر القيم والأخلاق السامية.

افتتاح المكتبة في القرية حدث لاقى الاستحسان والقبول من الأهالي الذين أكدوا أهميتها بالنسبة لهم حيث أصبح بإمكانهم قراءة الكتب الورقية بكل أنواع العلوم.

هيبه سليمان

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